BELA VISTA: Empresários participam da palestra salva vendas na sala do empreendedor

A Associação Comercial e Empresarial de Bela Vista tem se mostrado um pilar no cenário de desenvolvimento empresarial local, principalmente através de sua colaboração no Programa Transformação da FAEMS, em parceria com o Sebrae. Este programa tem o intuito de fornecer às empresas da região as ferramentas necessárias para evoluir e prosperar em um mercado cada vez mais competitivo.Um dos destaques desta parceria é a realização da palestra “Salva Vendas”, com o tema “Quero Vender Mais e Agora?” realizada ontem, dia 31. Este evento foi possível graças ao apoio da Prefeitura de Bela Vista através da Sala do Empreendedor que cedeu o espaço para o encontro. Este ambiente se mostrou ideal para reunir empresários, comerciantes e interessados em aprimorar suas técnicas de venda e estratégias de mercado.

A palestra não só ofereceu insights valiosos sobre como aumentar as vendas, mas também serviu como um fórum para discussão e troca de experiências entre os participantes. É uma exemplificação de como a cooperação entre entidades públicas e privadas, como a Associação Comercial, FAEMS, Sebrae e a prefeitura, pode resultar em ações práticas que beneficiam diretamente a comunidade empresarial local.

O evento “Salva Vendas” é apenas um exemplo do impacto positivo que essas parcerias podem ter. Ele evidencia a importância de criar ecossistemas de apoio para os empresários e serve como um modelo para futuras iniciativas que buscam fomentar o crescimento comercial e econômico de Bela Vista.