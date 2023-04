BELA VISTA: Empresas locais são selecionadas em pregão após edital com preferência para pequenos negócios

Após lançar edital de licitação com preferência para os pequenos negócios locais com o apoio do Sebrae/MS, a Prefeitura Municipal de Bela Vista homologou o resultado do pregão para a compra de gêneros alimentícios. Quatro pequenas empresas localizadas no município foram selecionadas e 100% do valor da licitação, correspondente a R$ 895.374,00, será destinado exclusivamente aos empreendimentos da região. São elas: Horta do Marcos, Supermercado BR, Mercado Globo e Mercearia São Braz.

Um dos vencedores do processo licitatório é Braulio Cáceres, proprietário do Supermercado BR. Segundo o empreendedor, esse tipo de iniciativa vem para fortalecer os pequenos negócios locais. “Essa era uma medida que esperávamos há muito tempo, uma vez que vem beneficiar empresas locais, sendo essas geradoras de emprego e renda para a população”, afirmou.

Para fornecer para o município, o empresário relata que realizou investimentos no empreendimento, buscando se preparar para esse tipo de processo licitatório. “Nossa empresa vem investindo em capacitação de funcionários, aquisição de equipamentos novos, como câmaras frias, e em logística, para oferecer produtos de qualidade e atender às demandas da prefeitura e dos consumidores locais”, explicou Braulio.

Outro empresário que também irá fornecer para a Prefeitura de Bela Vista é Jorge Pereira Santos, dono do Mercado Globo. Ele mencionou o apoio do Sebrae neste processo. “É a primeira vez que participo de um pregão que teve esse acompanhamento do Sebrae ao setor de compra e licitação aqui do município. Esse acompanhamento durante o processo licitatório deu mais firmeza e confiança para trabalhar”, disse.

De acordo com a pregoeira de Bela Vista, Karina Ferreira, o recente processo licitatório que favoreceu empreendedores locais foi um importante passo para estimular a participação de outros empresários nos próximos pregões. Karina destacou o papel do Sebrae no processo, oferecendo suporte e capacitação para os empresários interessados. “Apoiar os pequenos negócios é uma prioridade para nós”, afirmou Karina, reforçando o comprometimento do município em criar um ambiente favorável para a competição em igualdade de condições nas licitações.

Trabalho realizado

Por meio do programa Cidade Empreendedora, a Prefeitura Municipal de Bela Vista recebeu acompanhamento do consultor do Sebrae/MS, especialista em compras governamentais, Luis Pivovar, na área de Compras Públicas. A partir deste trabalho, a licitação para a aquisição de produtos alimentícios foi elaborada com base na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, e possui como critério de prioridade o tratamento diferenciado para empresas locais previsto pela legislação.

Para o analista técnico do Sebrae/MS, coordenador de Compras Públicas, Marcus Rodrigo de Faria, a atuação do Sebrae em parceria com a administração pública tem um papel importante na transformação da economia local. “É fundamental que as compras feitas pela prefeitura priorizem o comércio local, pois ao adquirir produtos do empreendedor que está no município, a gestão pública faz com que os recursos circulem na cidade e tenham um impacto positivo na economia, aumentando as oportunidades de emprego, além de potencializar a arrecadação e a melhoria da renda das pessoas”, esclareceu o coordenador.

Para saber mais sobre o programa Cidade Empreendedora ligue para 0800 570 0800 ou acesse o site cidadeempreendedora.ms.sebrae.com.br.