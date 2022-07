Bela Vista recebeu oficialmente, na manhã do último sábado (23/07), das mãos do governador Reinaldo Azambuja e do prefeito Reinaldo Piti, a Arena Esportiva “Josino Pinheiro”, uma homenagem ao grande esportista e homem público – falecido em 1993 – que fez história na Princesa do Apa. A obra faz parte do Programa “MS Bom de Bola”, do Governo do Estado.

O prefeito Reinaldo Piti agradeceu a parceria com o governador Reinaldo Azambuja e ressaltou a importância de homenagear Josino Pinheiro. “Mais uma obra conquistada junto a um governo que sempre teve um olhar especial com nossa cidade”, diz. “E é mais gratificante ainda poder homenagear Josino Pinheiro, um apaixonado pelo esporte bela-vistense, um homem carismático e que por muito tempo foi o principal nome do nosso esporte”, completa o prefeito Piti. HISTÓRICO

Josino Pinheiro, nasceu em Miranda, em 9 de dezembro de 1918, mas em seguida seus pais vieram fixar residência em Bela Vista. Faleceu em 1º de novembro de 1993. Foi casado com Mary Venialgo Pinheiro e pai de Antonia Venialgo Pinheiro e Eva Rita Venialgo Pinheiro Peralta. Josino Pinheiro foi funcionário da Alfândega, onde se aposentou em 1985; foi presidente da Liga Esportiva Belavistense e vereador na década de 80. Foi o fundador e técnico do saudoso “Caça e Pesca”, time de futebol feminino e masculino.