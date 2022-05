O prefeito de Bela Vista, Reinaldo Piti, recebeu em Campo Grande do governador Reinaldo Azambuja, um caminhão caçamba, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar – SEMAGRO. Reinaldo Piti agradeceu ao governador, à ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e ao ex-secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, pelo olhar especial que possuem pelo município, conhecido como a Princesa do Apa. “Essa parceria tem beneficiado bastante Bela Vista, e esse caminhão nos ajudará muito no desenvolvimento dos trabalhos de obras e infraestrutura”, destaca o prefeito.