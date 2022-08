O prefeito bela-vistense conta que os carros novos foram comprados com recursos próprios do município. “São mais três conquistas imprescindíveis para os avanços na administração pública; um veículo será destinado a Secretaria de Fazenda, outro para o Setor de Engenharia, Arquitetura e Planejamento e um para o a fiscalização de ISS no CAC, que é o nosso Centro de Atendimento ao Contribuinte”, ressalta Reinaldo Piti.