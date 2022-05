A Prefeitura de Bela Vista, por meio da Controladoria Municipal, realizou esta semana, no Auditório do Paço Municipal, um curso para os representantes de todas as secretarias municipais, sobre Capacitação Continuada de Gestores e Fiscais de Contratos. Com o tema: Gestão e Fiscalização, o curso abordou a importância da capacitação; falou das normas e preceitos; destacou a distinção entre gestor e fiscal, as atribuições do gestor e do fiscal; e ressaltou a responsabilização do gestor e do fiscal, e mostrou modelos exemplificativos.

O secretário municipal de Administração, Ico Batilani, destacou a importância de capacitar e qualificar cada vez mais os servidores municipais. “Um curso muito bom, de conscientização deles sobre a importância do encargo, suas atribuições e eventuais responsabilidades”, completou Ico.