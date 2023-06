BELA VISTA: Prefeitura e Sebrae lançam projeto recicla verdinho

A Prefeitura de Bela Vista e o Sebrae, por meio do Programa Cidade Empreendedora, lançaram, esta semana, o Projeto Recicla Verdinho, com os alunos das turmas do 4º e 5º anos da Escola Municipal Jarbas Passarinho.

“É um projeto sensacional, de grande importância para o nosso futuro. É mais um avanço de Bela Vista em parceria com o Sebrae, e que tem contado com o envolvimento e empenho de todas as nossas secretarias”, destaca o prefeito Reinaldo Piti.

A agente de desenvolvimento do Cidade Empreendedora no município, Adrieli Miranda, conta que projeto visa criar uma consciência ambiental nos alunos. “Entretanto, também visa desenvolver conhecimento e experiências em outras áreas, tais como educação financeira, educação alimentar, saúde e desenvolvimento dos pequenos negócios rurais”, completa Adrieli.