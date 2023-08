BELA VISTA: Prefeitura inaugura sede própria da ‘casa lar’

Depois de inúmeros imprevistos e dificuldades burocráticas, a Prefeitura de Bela Vista concluiu, em parceria com a Câmara Municipal, e inaugurou nesta quinta-feira (17/08), a sede própria da Casa Lar, a Instituição de Acolhimento Institucional ‘Amor Sem Fronteiras’, uma solicitação antiga da comunidade bela-vistense.

“Agora nós já podemos contar com um espaço amplo, adequado, seguro e com toda estrutura para melhor atender nossas crianças e adolescentes que necessitam desse abrigo e acolhimento. E além disso, principalmente, já contamos com uma equipe preparada, de profissionais de muita excelência”, destaca o prefeito Reinaldo Piti.

Além do prefeito Reinaldo Piti e do presidente da Câmara Municipal, o vereador Johnys Basso, participaram na inauguração da nova sede da instituição, os secretários municipais, servidores, vereadores, representantes de outras instituições e autoridades municipais.

CASA LAR: A Casa Lar Instituição de Acolhimento Institucional ‘Amor Sem Fronteiras’, está com sua sede própria localizada em frente a Escola Municipal Perpétuo Socorro.

A instituição abriga crianças e adolescentes em situação de medida de proteção e em situação de risco pessoal, social e de abandono, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir suas funções.