O investimento e a valorização da Educação municipal bela-vistense seguem o mesmo ritmo dos últimos anos. Em 2022 a prefeitura de Bela Vista, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai investir R$ 2 milhões em merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Uma média de R$ 250 mil por mês sendo desse valor, R$ 27 mil, chega através do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).

O prefeito Reinaldo Piti afirmou que a educação sempre será uma de suas prioridades, ressaltando a importância de cuidar os alunos, não somente com qualidade no ensino, mas com uma alimentação de primeira. “Sempre digo que educação não é gasto, mas investimento. Busco mostrar na prática que nossa administração leva a educação realmente a sério, e é isso que estamos fazendo mais uma vez”, completa Piti.

O secretário municipal de Educação, Idelcides Gutierres, destaca que a merenda escolar da rede municipal de ensino é referência e esbanja qualidade. “E com certeza vamos continuar nos esforçando para manter esse nível de excelência. É algo que o prefeito Reinaldo Piti sempre nos cobra e orienta, para que nossos alunos sejam muito bem atendidos”, diz Idelcides.

MERENDA

As escolas da REME atendem os alunos da área rural que estudam nas escolas urbanas servindo café da manhã e almoço. Na parte da tarde a merenda é servida também aos estudantes. Nos CEIMs que funcionam em período integral as crianças têm 4 refeições diárias: café da manhã, lanche, almoço e lanche.