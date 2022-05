Em uma cerimônia realizada nesta segunda-feira (9), no Sebrae/MS, em Campo Grande, o prefeito de Bela Vista, Reinaldo Piti, formalizou parceria para a execução do Cidade Empreendedora. O programa visa transformar a economia e promover o desenvolvimento local a partir do fortalecimento dos pequenos negócios.

As ações do programa já tiveram início no município no dia 18 de abril e, de acordo com o prefeito, as ações do programa irão ajudar a promover o desenvolvimento e fortalecer o comércio local.

“Aderimos ao Cidade Empreendedora para fortalecer o momento de desenvolvimento da cidade, qualificando ainda mais os empreendedores e apoiando o comércio e os pequenos negócios”, declarou o prefeito que frisa a expectativa de aumento na geração de receitas e de empregos.

Participaram da assinatura a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Letícia Cândia, o presidente da Associação Comercial, Flávio Diniz, e Adriele Miranda, agente de desenvolvimento de Bela Vista.