BELA VISTA: “Sopa Paraguaia à la Buga” é o prato vencedor da etapa municipal do 2º Desafio Estadual das Merendeiras

Na última sexta-feira, 22, com a receita “Sopa Paraguaia à la Bufa”, a merendeira Francisca Ajala da Escola Municipal São Geraldo venceu a etapa municipal de Bela Vista do 2º Desafio Estadual das Merendeiras. O evento foi promovido pelo Sebrae/MS em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio do programa Cidade Empreendedora, e visa valorizar o talento e a criatividade de quem prepara as refeições dos estudantes nas escolas municipais, incentivando o uso de produtos mais saudáveis.

Representando o prefeito da cidade, Reinaldo Piti, para o secretário municipal da Fazenda, José Ayres Cafure, existe um incentivo para uma merenda ainda mais saudável com essa ação, além de promover o reconhecimento. “Há um resgate de reconhecimento, da valorização dos profissionais que fazem parte do estabelecimento de ensino, e que estão discretamente trabalhando na cozinha. Há também o incentivo da agricultura familiar para uma merenda saudável”, afirma o representante.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do município, Simara Rodrigues Ajala, o evento é muito grandioso, pois traz reconhecimento para vários profissionais. “O reconhecimento dos nossos funcionários da rede pública, o esforço deles, a utilização desses produtos da agricultura familiar, a valorização desses produtores é grandiosa. Acredito que todos os pratos foram práticos de serem elaborados e poderão ser inseridos na merenda com esses produtos que já estão sendo fornecidos para o município”, destaca a secretária.

Já para o secretário municipal de Educação de Bela Vista, Idelcides Gutierrez Dengue o evento também constrói a união das merendeiras. “Não temos palavras para descrever esse evento tão emotivo. Percebemos a vontade das nossas merendeiras, a alegria, a participação, o empenho delas na preparação dos pratos, que teve o resultado que nós tivemos hoje”, reforça o secretário.

Na sexta-feira (22), profissionais da cozinha aprenderam técnicas de manipulação e preparação de alimentos em um workshop, ministrado pelo chefe Paulo Vasconcelos. Após a capacitação, no mesmo dia, um corpo de jurados, composto por representantes do comércio alimentício local, juntamente com o chefe, elegeram a vencedora representada do município.

A merendeira ganhadora Francisca Ajala comenta que sua participação no evento foi muito gratificante. “O Workshop me ajudou muito com temperos diferentes, a fazer pratos diferentes. Fizemos uma panqueca colorida que eu fiquei encantada, muito bonita. Fizemos um bolinho de sobras de couve, essas coisas maravilhosas”, enaltece a merendeira.

Segundo o chefe Paulo Vasconcelos, o objetivo do trabalho realizado é estimular a administração municipal a adquirir produtos oriundos da agricultura familiar por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Com essa proposta, as merendeiras são capacitadas para que possam utilizar novas técnicas e expandir a quantidade de itens utilizados.

“O projeto não é somente premiar as merendeiras. Estamos fazendo esse desafio para capacitá-las e levar o aprendizado na utilização do maior número possível de insumos produzidos pela agricultura familiar do município. No treinamento, as merendeiras também aprendem a melhorar a base nutricional das receitas, e fazer com que as crianças comam alguns itens que reprovam sem identificá-los, como jiló e quiabo, por exemplo, utilizando talo, casca, folha”, destaca o chefe.

A premiação ocorreu na Escola Municipal Jarbas Passarinho, na Rua Simão Coelho, s/nº, no Bairro Antônio João, no município. Neste ano, mais de mil profissionais foram inscritas pelas prefeituras de 25 municípios de Mato Grosso do Sul para participarem do 2º Desafio Estadual das Merendeiras. Após as etapas municipais, na segunda fase, as manipuladoras de alimentos que garantiram o primeiro lugar em cada cidade competem entre si.

Além de Bela Vista também participam da disputa os municípios de Água Clara, Amambai, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Camapuã, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Dourados, Inocência, Jaraguari, Maracaju, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, Sonora e Terenos.

Conheça as demais colocadas da etapa municipal de Bela Vista:

1º lugar: A merendeira Francisca Ajala da Escola Municipal São Geraldo com a receita Sopa Paraguaia a lá bufa

2º lugar: O merendeiro Josivaldo Fernandes do CEIM Walter Escobar com a receita Carreteiro Brasiguaio, polenta e farofa da felicidade

3º lugar: A merendeira Luciana Martins da Rural Extensão da Limeira com a receita Prato Arroz Colorido, Feijão Fronteiriço com purê nutritivo

4º lugar: A merendeira Aparecida Teixeira Arce da Escola Municipal Jarbas Passarinho com a receita Galinhada com farofa da Cida

Mais informações sobre o 2º Desafio Estadual das Merendeiras e sobre o programa Cidade Empreendedora podem ser obtidas por meio do número 0800 570 0800 ou pelo site cidadeempreendedora.ms.sebrae.com.br.