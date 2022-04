A representante da Instância de Governança Pantanal-Bonito (IGR ROTA PANTANAL/BONITO), Emanueli Ribeiro, e o técnico da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Eder Sanches, estiveram em Bela Vista nesta segunda-feira (11), em reunião com o prefeito Reinaldo Piti e o secretário municipal de Turismo, Jorge Tebicherane, para debaterem sobre desenvolvimento e integração, entre as regiões turísticas de Mato Grosso do Sul. A turismóloga bela-vistense Flávia Renata Facini, também participou do encontro.

“Temos um grande potencial turístico e os representantes da Instância Rota Pantanal/Bonito nos falaram sobre o objetivo de integrar, promover e executar ações promocionais, buscando o fortalecimento e fomento do setor no município”, destacou o prefeito Piti.

O secretário municipal de Turismo e Meio Ambiente, Jorge Tebicherane, ressaltou a importância da parceria. “O turismo de forma integrada amplia as possibilidades e traz melhorias significativas a todos”, completou.

Os municípios que atualmente fazem parte da IGR são: Aquidauana, Bela Vista, Bonito, Bodoquena, Corumbá, Jardim, Ladário, Miranda, Nioaque e Porto Murtinho.