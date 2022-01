A Coordenadoria Estadual de Controle de Vetores afirmou que atualmente Bela Vista é considerada referência em Mato Grosso do Sul no combate às endemias e no controle de vetores. “E aqui faço um agradecimento ao coordenador municipal, Ivo Sorrilha, por sua dedicação e seu compromisso com esse controle. Um profissional de excelência e que tem uma equipe muito competente”, diz Mauro Lucio Rosario, Coordenador estadual do Controle de vetores.

“Bela Vista já é nossa referência para o trabalho de controle de vetores nos outros municípios do Estado. Um exemplo de que trabalho sério e comprometido dão bons resultados. E tenho certeza de que o trabalho que o Ivo e sua equipe realizam, acontece porque tem o apoio do prefeito Reinaldo Piti e da secretária de Saúde, Cleusa Chucarro. Eles são administradores dedicados e que oferecem todas as condições para esse excelente trabalho”, finaliza Mauro Lucio.