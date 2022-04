A Praça Esportiva Belmar Fidalgo recebeu um novo sistema de iluminação – mais moderno e eficiente. Ato na noite dessa segunda-feira (18), que contou com a presença da prefeita de Campo Grande Adriane Lopes e do diretor-presidente da Energisa Marcelo Vinhaes, serviu para entrega da conclusão da instalação, feita por meio de parceria com a concessionária de energia.

A modernização da iluminação do espaço esportivo foi iniciada na segunda quinzena de março. Foram substituídos projetores, luminárias e lâmpadas convencionais, por aparelhos com tecnologia LED, que trazem mais economia e reduzem custos ao município, além de segurança aos frequentadores. O investimento total foi de R$ 255,3 mil.

O projeto foi executado pela Energisa, por meio de parceria com a Prefeitura. A ação faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da companhia, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A chefe do poder Executivo Municipal, Adriane Lopes, evidenciou a importância das melhorias. “Hoje, com essa iluminação, além de trazer a luz, a iluminação adequada para este lugar, estamos dando a população de Campo Grande, aos esportistas, qualidade de vida. Estamos oportunizando que as pessoas fiquem até mais tarde aqui [Praça Belmar Fidalgo], se beneficiando deste espaço público, que foi feito para todos nós usufruirmos”, destacou.

O diretor-presidente da concessionária de energia, Marcelo Vinhaes, enfatizou a economia dos novos equipamentos. “Agora, a praça conta com uma iluminação mais eficiente e, por isso, ficou até mais claro o local, o que traz maior sensação de segurança para quem opta por fazer atividades físicas à noite, por exemplo. Além disso, a modernização desse espaço tão importante para a nossa cidade garante economia para o município”, pontuou.

A solenidade de entrega do projeto de revitalização da iluminação do Belmar Fidalgo contou com a presença do diretor-presidente da Funesp (Fundação Municipal de Esportes), Odair Serrano de Oliveira e autoridades.

Serviço

Praça Esportiva Belmar Fidalgo

Horário: Aberto todos os dias das 4h às 22h

Endereço: R. Dom Aquino, 2536 – Centro, Campo Grande – MS.

Informações: (67) 3314-3971