O cantor Marcelo Pires Vieira, o Belo, foi preso em virtude da Operação “É o que eu mereço” nesta quarta-feira (17) pela Delegacia de Combate às Drogas, do Rio de Janeiro/RJ. O artista está sendo investigado pela realização de um show em uma escola municipal no Complexo da Maré, zona norte do Rio. O evento aconteceu no sábado (13), apesar das proibições devido à pandemia da COVID-19. A operação se faz em alusão a uma das músicas do cantor que chegou a Delegacia de Polícia por volta das 15h30 de hoje.