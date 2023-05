Beneficiários com final NIS 4 recebem parcela do Bolsa Família nesta terça-feira

Beneficiários do Bolsa Família com final NIS (Número de Identificação Scial) 4 recebem a parcela referente ao mês de maio nesta terça-feira (23). O valor mínimo é de R$ 600, mas pode chegar a R$ 1 mil pelos adicionais por membro da família.

Segundo o Ministério da Cidadania, As atualizações do programa somam o acréscimo por criança de até seis anos e o adicional de R$ 50 por criança ou adolescente (de sete a 18 anos) e por gestante, além de uma renda mínima per capita, mais R$ 150 por criança ou adolescente e R$ 50 por grávida.

Vale lembrar que a família deve estar com os dados cadastrais sempre atualizados para manter o benefício. Sempre que houver mudança de endereço, do telefone de contato e da composição da família, como o nascimento de uma criança, falecimento de alguém da família, casamento e adoção, as informações devem ser informadas ao setor responsável pelo cadastramento no município. Isso garante que o programa atenda plenamente as famílias.

Quem recebe?

A família elegível precisa estar inscrita CadÚnico (Cadastro Único) para programas sociais do Governo Federal, com os dados corretos e atualizados, além de atender ao critério da renda de até R$ 218 por pessoa.

Assim, os beneficiários precisam estar com os dados cadastrais corretor e atualizados, atendendo a renda limite. A inscrição pode ser feita em um posto de cadastramento ou atendimento da assistência social no município.

Calendário