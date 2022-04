O ex-prefeito de Campo Grande Alcides Bernal perde recurso e terá que devolver R$ 1 milhão por “farra da Omep e Seleta”. O recurso foi negado pela 4ª Seção Cível do Tribunal de Justiça de MS. O Ministério Público ao condena-lo apontou que o então prefeito na época assinou aditivos aos contratos com as duas entidades em Campo Grande. Além disso, houve contratação de parentes do ex-prefeito e pagamentos a funcionários ‘”fantasmas”, segundo a investigação.