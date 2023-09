Bernal vai cobrar participação no PP e quer voltar à vida política como deputado

O ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, quer voltar a participar ativamente da vida política. O retorno nas urnas não acontecerá no próximo ano, mas já quer atuar efetivamente na eleição, apoiando candidatos. Filiado ao PP, ele anda insatisfeito com a exclusão. “A nova direção regional e municipal não me convida para nada, infelizmente”, reclamou.

Indagado se pretende deixar o partido, o ex-prefeito explica que conversará com a atual presidente do PP, Tereza Cristina, antes de tomar a decisão. “Vou conversar com a direção municipal e regional, para decidir o que fazer. Tenho conversado com muita gente que não se sente contemplada com a política atual e vê a necessidade de se inserir no processo e ser ouvida, participar de fato e de direito”, declarou.

O retorno efetivo nas urnas deve acontecer em 2026, quando concorrerá a deputado, estadual ou federal. “Tenho fé em Deus e confio na justiça que teremos participação efetiva e ativa na eleição de 2024. Alguém como eu, com histórico de votação nas urnas, não tem porque se omitir”, justificou.

Com pendências judiciais, do tempo que foi prefeito de Campo Grande, Bernal está inelegível, mas acredita que poderá reverter as decisões e efetivar a candidatura. “Acredito na justiça e vou reverter essas barbaridades. Não tenho o direito de me afastar do debate sobre a boa política”, pontuou.

Na última eleição que participou, em 2018, Bernal chegou a conseguir votação para estar entre os oito eleitos, mas foi impedido pela justiça eleitoral, que o considerou inelegível, por conta da cassação pela Câmara de Campo Grande.

Nesta semana, o ex-prefeito teve uma vitória na justiça, onde respondia por suposto enriquecimento ilícito após aquisição de um imóvel. O juiz rejeitou a denúncia do Ministério Público Estadual e inocentou Bernal na ação, alegando que não havia irregularidades na compra.

