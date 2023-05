Betinho destina R$ 125 mil em emendas a oito instituições da saúde em Campo Grande

Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (03) extrato com todas as instituições ligadas à Saúde beneficiadas com R$ 125 mil pelo vereador Betinho (Republicanos), por meio de emendas parlamentares do FIS (Fundo de Investimentos Sociais).

O documento é assinado pelo secretário Sandro Benites, titular da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), e consiste na formalização da dispensa de chamamento público para termo de fomento entre o município e as organizações que vão receber os recursos.

“Verifica-se a formalização de parceria sem chamamento público […] haja vista tratar-se de organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que traz em seu estatuto social finalidades voltadas à promoção de atividades de relevância pública e social nos serviços de saúde e outros”, lê-se no extrato.

Ao todo, Betinho destinou os R$ 125 mil a oito entidades. Confira os valores:

Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande – R$ 15.000,00

Associação de Auxílio e Recuperação de Hansenianos – R$ 25.000,00

Fundação Carmem Prudente de Mato Grosso Do Sul – R$ 20.000,00

Fundação Manoel de Barros – R$ 10.000,00

Associação Campo-Grandense Beneficente De Reabilitação – R$ 25.000,00

Instituição Maternidade Cândido Mariano/Associação de Amparo à Maternidade e à Infância – R$ 10.000,00

Associação Desportiva e Ginástica das Moreninhas (ADGIM) R$ 10.000,00

Instituto Nacional de Tecnologia e Biodireito – R$ 10.000,00