O vereador Beto Avelar participou de uma reunião com a prefeita Adriane Lopes que resultou no compromisso de construir políticas para o fortalecimento da prática de motociclismo e o do motocross em Campo Grande. A decisão foi tomada após encontro com Firmo Alves, presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo.

“O esporte tem ganhado força nos últimos anos com as ações nos bairros e o incentivo para a realização de competições nacionais e internacionais em Campo Grande. A prefeita Adriane Lopes trabalha para consolidar Campo Grande como a Capital das Oportunidades. E isso é válido para as práticas esportivas tradicionais e também para o motociclismo que cada vez mais atrai a atenção da população e vai ganhar novo impulso a partir da parceria com a Prefeitura”, explica o vereador Beto Avelar.

O principal incentivo da Prefeitura será a destinação de uma área no parque Jacques da Luz, nas Moreninhas, para a construção de uma pista para motocross para a realização de provas locais, nacionais e internacionais. A proposta é para que a pista atenda também às modalidades de mountain bike, bicicross, corrida rústica e cross-run a partir de poucas adaptações.

Líder da prefeita Adriane Lopes na Câmara Municipal, Beto Avelar avalia que é natural a parceria entre a Prefeitura e a Confederação Brasileira de Motociclismo para fomentar o esporte em Campo Grande. “Essa é uma parceria que vai construir ações que vão além da realização de eventos nacionais em Campo Grande, que sempre atraem milhares de pessoas, geram centenas de empregos e movimentam a economia. A parceira tem o objetivo de difundir as modalidades esportivas, estimular a prática e a criação de locais, e possibilitar o surgimento de novos esportistas do motociclismo”, destaca o vereador Beto Avelar.

Também participaram da reunião o diretor-presidente da FUNESP, Odair Serrano, o presidente da Federação de Motociclismo de Mato Grosso do Sul, Salvador Machado, e o novo secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Domingos Sahib Neto.