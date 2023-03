O vereador Beto Avelar anunciou durante sessão na Câmara Municipal que vai criar uma associação para dar suporte jurídico às pessoas e famílias que sofrem com erros médicos. A iniciativa do parlamentar ganhou força após batalha judicial em defesa do filho, Roberto de Avelar Junior, que está em estado neurovegetativo após uma série de erros médicos durante uma operação.

O parlamentar usou a tribuna para fazer um alerta para a população sobre as dificuldades que as famílias passam para obter um atendimento de qualidade e assistência hospitalar plena. “Minha família sofre com essa situação há um ano e tantas outras famílias passam pela mesma situação. Eu vou criar uma associação para essa questão dos erros médicos com todo o aparato para que a gente possa amenizar o sofrimento das famílias e a gente possa diminuir um pouco as dificuldades que essas famílias passam”, explica Beto Avelar.

A iniciativa do vereador Beto Avelar tem o propósito de oferecer para pacientes e aos familiares, que muitas vezes acompanham o atendimento, acesso à Justiça para garantir os seus direitos, à proteção da saúde, aos tratamentos e à informação correta sobre os procedimentos e a reparação dos direitos. Além de promover a redução do sofrimento e o respeito à dignidade dos pacientes.