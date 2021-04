Nesta semana a Câmara Municipal de Campo Grande derrubou o veto ao Projeto de Lei 9.713/20, que permite a instalação de dispositivos hidráulicos, visando a eliminação de ar das tubulações condutoras de água tratada na Capital. A medida impede que o ar que circula dentro do cano seja medido e cobrado na fatura como se fosse água. Por 17 votos a 10 a proposta deve ser promulgada em breve e se tornar Lei.

Na avaliação do vereador Beto Avelar (PSD), a medida representa uma vitória para a população de Campo Grande. “A famílias vão ter uma fatura mais barata, pois o valor será real e a conta apresentará apenas o valor referente à água consumida. É Justiça para o consumidor e uma vitória para as famílias de Campo Grande que em breve vão deixar de pagar pelo ar que circula pela tubulação”, destaca o parlamentar. Testes feitos por especialistas apontam a redução em média de 30% no preço final da conta de água.

Pelo projeto, as despesas com a aquisição e instalação dos dispositivos eliminadores de ar ficarão a cargo da concessionária, sendo repassado ao responsável pela unidade consumidora somente o valor do aparelho. A instalação do eliminador só ocorrerá por solicitação escrita do usuário.