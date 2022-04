O vereador Beto Avelar (PSD), líder da prefeita Adriane Lopes na Câmara Municipal, defendeu a aprovação do Projeto de Lei nº 10.515/22 que autoriza a doação de terrenos para que a Prefeitura construa 2 mil residências para a população cadastrada na AMHASF – Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários.

O projeto foi aprovado nesta semana pelos vereadores e vai promover a ampliação da política habitacional em Campo Grande. “Essa proposta atende ao pedido de milhares de famílias que precisam de uma moradia. A medida também cumpre a proposta estabelecida pelo prefeito Marquinhos Trad no Plano Municipal de Gestão Estratégica 2021-2024 que terão sequência com nossa prefeita Adriane Lopes”, destaca o vereador Beto Avelar.

Pelo projeto aprovado, os terrenos onde serão construídas as residências estão no jardim Antarctica e nos loteamentos Estrela Parque, Costa Verde, residencial Atlântico Sul, Alphaville Campo Grande, Conjunto Nova Bahia, Parque dos Girassóis e Residencial Oliveira I – Bairro União.

“Estamos trabalhando juntos com a prefeita no combate ao déficit habitacional, na construção de novos lares para as famílias de baixa renda e por melhor qualidade de vida para a população de nossa Capital”, conclui Beto Avelar.