O vereador Beto Avelar (PSD) defendeu durante a sessão plenária desta quinta-feira (19/08) a inclusão de pessoas com deficiência em todos os setores da sociedade. A afirmação é uma crítica ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, que nesta semana afirmou que as crianças com deficiência atrapalham os demais alunos em sala de aula. O ministro também apontou a necessidade da criação de turmas e escolas especializadas que atendam apenas estudantes com deficiência, porém a medida contraria a Política Nacional de Educação Especial que definia turmas mistas.

Um decreto do governo federal estabelece que alunos com deficiência devem receber uma instrução diferenciada dos outros, separado do convívio com outros alunos. “Isso é um retrocesso. O que os pais de crianças e jovens com deficiência em idade escolar querem e necessitam é justamente o contrário, é a inclusão. É preciso garantir esse direito”, afirma o vereador Beto Avelar.

Durante o período em que esteve como diretor da FUNSAT – Fundação Social do Trabalho de Campo Grande, Beto Avelar incrementou o programa de capacitação e qualificação de pessoas com deficiência. “Foi um grande estímulo para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Hoje temos uma Legislação em todos os níveis para acabar com esse preconceito e segregação contra as pessoas com deficiência e estimular as empresas a contratarem pessoas com deficiência. Há mais de 60 anos a inclusão é um tema discutido em nossa sociedade e frequentemente sofre com o preconceito. É preciso cumprir a Lei e colocar fim a esse preconceito que só marginaliza quem está em situação de deficiência”, destaca Beto Avelar.

“O desafio maior hoje é pela conscientização dos empresários para contratação não somente de pessoas com deficiência leve, mas para que tem condições mais severas. Na Funsat nós desenvolvemos, em parceria com o Ministério Público do Trabalho e todos os segmentos, uma série de atividades de conscientização sobre essa necessidade. Além disso, mais importante do que dar o emprego, é preciso dar as condições para que a pessoa com deficiência desempenhe o trabalho”, ressalta Beto Avelar.

As declarações do vereador Beto Avelar ocorreram durante participação da vice-presidente da Federação das APAES de Mato Grosso do Sul, Fabiana Maria das Graças Soares de Oliveira, na sessão da Câmara Municipal. A vice-presidente divulgou a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltiplas, que neste ano tem como tema principal “É tempo de transformar conhecimento em ação”, e cobrou políticas inclusivas para pessoas com deficiência.

Para concluir, Beto Avelar enfatizou que o fim do preconceito no trabalho é um tema que merece ser discutido a todo momento para que os profissionais não sofram restrições de acesso à renda e emprego. “Não é somente a inclusão profissional, mas a inclusão em todos os segmentos. Além das pessoas com deficiência, o preconceito marginaliza homossexuais, pessoas trans, as travestis, negros e indígenas. Essa discussão tem que ser a todo momento. Essa causa é nobre e urgente para não restringir as oportunidades”, finaliza Beto Avelar.