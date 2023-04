Beto Avelar destaca avanço das obras para recuperação das ruas em Campo Grande

O vereador Beto Avelar destacou nesta semana a ampliação do número de equipes para operação tapa-buraco em Campo Grande. A intensificação desse serviço só foi possível após investimentos da prefeita Adriane Lopes para a execução de operação tapa-buraco nas sete regiões de Campo Grande. Os investimentos também devem levar recapeamento para as avenidas.

“A prefeita Adriane Lopes tem priorizado o atendimento às demandas trazidas pela população. E uma das maiores reivindicações tem sido a recuperação das ruas devido ao período de chuvas. A prefeita tem atenção especial e mobilizou uma força tarefa com o objetivo de executar obras para a melhoria das vias. Isso representa uma vitória do povo que está sendo atendido e da prefeita Adriane Lopes que cumpre o compromisso com a população”, destaca Beto Avelar.

O parlamentar enfatiza que as equipes priorizam as rotas do transporte coletivo e as ruas de acesso às regiões mais populosas. “São várias obras de manutenção e drenagem que vão atingir todas as regiões de Campo Grande. A Prefeitura tem se empenhado para entregar o serviço com eficiência para a população. Somente nos cinco primeiros dias, mais de 2 mil buracos foram fechados e as vias foram liberadas com melhor estrutura para o tráfego de veículos e pedestres”, conclui o vereador Beto Avelar.