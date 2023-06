Beto Avelar destaca avanços na gestão financeira da prefeita Adriane Lopes

O controle dos gastos com pessoal tem se tornado uma realidade na gestão da prefeita Adriane Lopes. O assunto foi considerado pauta prioritária quando a prefeita assumiu a gestão municipal e agora a situação financeira do município permite uma nova fase de investimentos.

O vereador Beto Avelar enfatizou que isso é resultado de uma política de ajustes, corte de gastos, retorno dos investimentos e a geração de oportunidades. “É preciso reafirmar para a população que os avanços ocorrem. Há aumento na arrecadação e isso tem reduzido o índice do custo com o pessoal nos gastos do município. Em 2021, nosso teto de gastos com pessoal estava em 59,16%. Em 2022, o índice no final do ano foi de 57,02%. Em 2023, ao final do primeiro quadrimestre, atingimos 56,48% de gasto com pessoal”, detalha o parlamentar.

Líder da prefeita Adriane Lopes na Câmara Municipal, o vereador Beto Avelar afirma que é impossível inaugurar uma unidade de saúde, uma escola ou qualquer serviço para a população sem que haja aumento de custo com pessoal. Porém, o controle de gastos tem permitido fazer entregas para a população como operações tapa-buraco, reformas em unidades de saúde e escolas, inauguração de novas academias ao ar livre e iluminação de praças esportivas, limpeza de áreas públicas, regularização fundiária com entrega de títulos de propriedades para centenas de famílias em todas as regiões de Campo Grande, além de muitos outros avanços no dia a dia da população nos bairros de nossa Capital”, detalha o parlamentar.

“Temos um avanço financeiro graças à política adotada pela gestão da prefeita Adriane Lopes, que gera oportunidades para o povo com transparência e respeito ao dinheiro do contribuinte e faz novas entregas para a população com novas ações dia após dia”, conclui o vereador Beto Avelar.