O vereador Beto Avelar (PSD) participou da solenidade de inauguração da nova sede da Subsecretaria de Políticas para Juventude de Campo Grande – a SUBJUV. O novo local no shopping Marrakesh passa a oferecer aos jovens uma série de atendimentos e cursos de capacitação para o mercado de trabalho. O parlamentar destacou a importância de acolher os jovens com trabalho de forma humanizada, uma das marcas da gestão do prefeito Marquinhos Trad.

“Muitas pessoas que vão chegar aqui com um passe de ônibus e terão a SUBJUV como a única esperança pois os cursos oferecidos pela SUBJUV abrem portas e podem transformar a vida dessas pessoas para melhor. Trabalhei por quase três anos à frente do PROINC e atendia pessoas com perfil não muito distante das pessoas que precisam da SubJuv: são pessoas que não tiveram muitas oportunidades na vida, precisam de experiência para ingressar no mercado de trabalho, mas faltam o acolhimento, aconselhamento e o encaminhamento que o Poder Público é capaz de oferecer”, enfatiza o vereador Beto Avelar.

Líder do prefeito Marquinhos Trad na Câmara Municipal, Beto Avelar ressaltou que é importante prestar atendimento humanizado para garantir a eficiência das políticas públicas, tanto para a juventude quanto para a população em geral. Para isso, Beto Avelar descreve que o desafio é buscar ir além dos direitos já previstos e criar alternativas para estimular os jovens para a formação, a proatividade e a autonomia com foco para a geração de renda e as características potenciais para o trabalho.

“Quando assumi a pasta, a Lei do Proinc existia há mais de uma década. Os trabalhadores só contavam com o salário mínimo, passe de ônibus e a refeição como benefício. Eram poucos direitos. Para se ter uma ideia, com cinco dias de atestado médico o programa determinava o desligamento do beneficiário. Como advogado trabalhista eu sempre considerei uma injustiça para quem trabalha igual ou até mais em comparação com os outros funcionários da administração”, descreve o vereador Beto Avelar.

“Na época, levei para o prefeito Marquinhos Trad a necessidade de dar direitos para os trabalhadores do PROINC, como existem para todos os trabalhadores. Elaboramos um projeto para conceder direitos equivalentes ao décimo terceiro, estabilidade para a gestante, férias e uma série de benefícios. Com sensibilidade e dentro da legalidade, o prefeito Marquinhos Trad reconheceu a importância da ideia e garantiu o direito do trabalhador. Isso é uma forma humanizada de ver a gestão. É ir além dos números. É olhar para o ser humano que está ali e para as famílias que são assistidas. O resultado foi o maior estímulo e a melhor qualidade de vida para essas pessoas”, afirma Beto Avelar.

Conforme a subsecretária Laura Miranda, na nova sede vai funcionar o Centro de Referência da Juventude. Por meio de parcerias com outros órgãos do Município e Estado, serão oferecidos encaminhamento para o mercado de trabalho, assistências jurídica e psicológica, orientação vocacional, emissão da primeira Carteira de Trabalho, além do suporte de nutricionistas para reeducação alimentar. A previsão inicial é que a nova unidade atenda a 250 jovens por dia.