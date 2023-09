Beto Avelar destaca o apoio da prefeita Adriane Lopes na luta pela duplicação da BR-262

O vereador Beto Avelar destacou o fortalecimento do Movimento pela duplicação da BR-262 após a audiência pública realizada no final do mês de agosto. Além da adesão de novos vereadores das cidades por onde a rodovia passa, a prefeita Adriane Lopes declarou apoio à mobilização por uma melhor infraestrutura para a principal rodovia da chamada “rota do desenvolvimento”.

“A prefeita Adriane Lopes declarou apoio ao Movimento pela Duplicação da BR-262. Essa obra tem importância primordial no desenvolvimento da nossa Capital e na geração de oportunidades. É uma rodovia que vai impulsionar a geração de emprego, aumento no comércio, além do desenvolvimento econômico e social, assuntos que são priorizados pela nossa prefeita Adriane Lopes”, afirma o vereador Beto Avelar.

“Campo Grande é a Capital das Oportunidades e nós acreditamos que, para implementar novas ações, vamos precisar que o desenvolvimento aconteça em todas as vias que dão acesso a nossa Capital. Por isso eu apoio a realização dessa obra que será importante para Campo Grande e para o Mato Grosso do Sul”, afirma a prefeita Adriane Lopes.

A audiência pública na Câmara Municipal reuniu informações importantes de todos os setores e intensificou o esforço coletivo em busca da duplicação da BR-262. Vereadores de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas confirmaram a necessidade da duplicação da rodovia junto aos órgãos federais responsáveis pela infraestrutura, transporte e fiscalização e entidades civis organizadas que participaram do encontro na Câmara Municipal.

Um dos pontos mais destacados foi o aumento expressivo do número de acidentes nos últimos anos. O tráfego de veículos, especialmente de grande porte, tem aumentado a cada ano em razão da criação de novas indústrias na região de Três Lagoas, Água Clara e Ribas do Rio Pardo. Para se ter uma ideia, o mês de agosto fechou com 118 acidentes, número maior que o total de acidentes do ano passado quando foram registrados 105 acidentes.

A primeira audiência pública sobre o assunto foi realizada em Três Lagoas. Depois de Campo Grande, uma nova audiência pública será realizada no município de Ribas do Rio Pardo no dia 28 de setembro. Outras audiências públicas devem ocorrer em Mato Grosso do Sul até o final do ano e o movimento pela duplicação da BR-262 deve ganhar maior adesão.