O vereador Beto Avelar (PSD) destacou na Câmara Municipal de Campo Grande o empenho do senador Nelsinho Trad (PSD) no direcionamento de emendas parlamentares e recursos extras para investir em Campo Grande. “O senador Nelsinho tem exercido o mandato da maneira sem fugir de suas características ao ouvir o povo, encontrar as demandas e ir atrás dos investimentos necessários para resolver as principais questões envolvendo a população e os bairros de Campo Grande. Ele tem sido o melhor parlamentar para atrair recursos e investimentos que influenciam diretamente a vida da população e melhoram o dia a dia”, afirma Beto Avelar.

Líder do prefeito Marquinhos Trad (PSD) na Câmara Municipal, Beto Avelar enfatizou a destinação nesta semana de R$ 13,5 milhões para a compra de equipamentos destinados à atenção primária à Saúde de Campo Grande para a saúde de nossa população. “São R$ 12 milhões para modernizar a rede de saúde com equipamentos de informática e R$ 1,2 milhão para compra de aparelhos e veículos para a áreas rurais e o programa saúde da família. Com isso, a Prefeitura de Campo Grande vai ampliar o atendimento médico em nossa Capital, com qualidade e eficiência no atendimento”, destaca o vereador.

Durante sessão na Câmara Municipal, Beto Avelar reafirmou que o senador Nelsinho Trad conseguiu R$ 76,8 milhões do governo federal em investimentos para Campo Grande, além de outros 70,7 milhões em recursos coletivos por meio da bancada federal de Mato Grosso do Sul. “São recursos indispensáveis para Campo Grande. Parabéns ao senador Nelsinho Trad por ampliar os investimentos federais em nossa Capital e pelo trabalho junto com nosso prefeito Marquinhos Trad sempre pensando na nossa população”, conclui o vereador Beto Avelar.