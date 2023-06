Beto Avelar deve se filiar ao PP na próxima janela partidária 

O Vereador Beto Avelar deve trocar o PSD pelo PP. Com a filiação de Adriane Lopes a sigla, Avelar, que é líder da prefeita na Câmara de Vereadores, deve acompanhar a chefe do executivo na próxima janela partidária. Ao lado dele, outros parlamentares podem tomar a mesma decisão.

A janela partidária é uma das únicas hipóteses para que deputados troquem de agremiação ainda durante o mandato. As outras são: a criação de uma sigla; fim ou fusão do partido; desvio do programa partidário ou grave discriminação pessoal. Qualquer mudança de legenda que não se enquadre nesses motivos pode levar à perda do mandato.

Liderado pela senadora Tereza Cristina em Mato Grosso do Sul, o Progressistas busca eleger de cinco a seis vereadores nas eleições de municipais 2024.