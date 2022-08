O vereador Beto Avelar (PSD) esteve nesta semana reunido com a prefeita Adriane Lopes e representantes de canaletas de motoristas de aplicativos, além do presidente da Câmara Municipal, vereador Carlão (PSB), e o diretor-presidente da Agetran – Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Janine de Lima Bruno.

O encontro foi promovido com o objetivo de aprofundar o diálogo entre a Prefeitura e os profissionais na busca por melhorias para o desenvolvimento das atividades e o fortalecimento da renda dos trabalhadores.

“Essa iniciativa demonstra o interesse comum dos motoristas e da prefeita Adriane Lopes em fortalecer os profissionais em Campo Grande. Somos parceiros dos motoristas de aplicativo e já estabelecemos uma série de discussões para aprimorar a Legislação e dar suporte aos trabalhadores”, explica o vereador Beto Avelar.

Uma das propostas apresentadas pelos motoristas é a revogação do trecho do decreto que estabelece a fiscalização sobre os profissionais. “O decreto exige que o motorista apenas trabalhe pelas plataformas registradas na Agetran. Os motoristas pediram a revogação dessa parte do decreto e a prefeita Adriane Lopes se prontificou a analisar essa possibilidade e determinou, junto à Procuradoria do Município, a realização de um parecer jurídico sobre a viabilidade legal dessa revogação para atender ao pedido da categoria. É uma medida justa que garante mais liberdade para os motoristas e diversidade para a população que usa os serviços de aplicativo para locomoção em Campo Grande”, afirma o vereador Beto Avelar.

“A parceria com os motoristas de aplicativo sempre foi uma iniciativa antes mesmo do mandato e ganhou maior importância após o período de pandemia porque todos viram que a categoria é essencial para a vida da população de Campo Grande. Estamos juntos porque, apesar de essenciais, os trabalhadores sofrem com o valor do preço dos combustíveis e o baixo repasse dos grandes aplicativos para os motoristas. Estamos juntos buscando soluções e com diálogo aberto e franco com os motoristas de aplicativo e a prefeita Adriane Lopes que abraçou essa iniciativa junto conosco”, conclui Beto Avelar.