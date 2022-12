O vereador beto Avelar (PSD) participou da sessão solene de outorga da Medalha Legislativa “Luta pela Acessibilidade e Inclusão”, uma honraria concedida para pessoas que trabalham com a promoção, proteção e defesa dos direitos e no encorajamento e assistência às famílias de pessoas com deficiência. O parlamentar entregou as medalhas para Eliene Rodrigues de Souza e Taciana Alencar da Silva, duas cidadãs ativas na defesa e apoio às pessoas com deficiência.

Eliene há 26 anos atua na inclusão social e profissional das pessoas com deficiência e dos reabilitados do INSS no mercado de trabalho de Mato Grosso do Sul. Na pasta da Educação, coordenou o Núcleo de Formação e orientação para o Trabalho. Em 2010, na Fundação Social do Trabalho – FUNSAT, implantou a Coordenadoria de Promoção ao Trabalho para a PCD. Em 2017, assumiu a assessoria técnica da Fiscalização do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência, sua função atual, e com cadeira na Câmara Paulista de Estudos para Pessoas com Deficiência, representando o Mato Grosso do Sul.

Taciana é enfermeira com pós-graduação em Estomaterapia e Laserterapia. Coordena a Clínica Cirúrgica do HRMS – Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, onde desempenha atendimento atendimentos à pacientes de alta complexidade, especialmente com feridas e estomias. Desenvolve treinamentos às equipes de enfermagem por todos os municípios, atendendo aos ostomizados e suas famílias, além dos que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, encorajando-os e auxiliando-os na acessibilidade e inclusão.

“São mulheres que há muitos anos dedicam o seu tempo e conhecimento para que pessoas com deficiência e as famílias possam ter um convívio com melhor qualidade de vida. A medalha é o reconhecimento oficial da Câmara Municipal por esse trabalho realizado em benefício da população. Parabéns às nossas homenageadas e ao povo de Campo Grande que conta com o empenho e dedicação destas personalidades que estão na linha de frente na defesa do direito, do acesso aos serviços, da saúde das pessoas com deficiência e apoio às famílias. São orgulho para nossa Capital”, explica Beto Avelar.