O vereador Beto Avelar (PSD), membro da Comissão de Educação e Desporto da Câmara Municipal, fiscalizou nesta semana o retorno às aulas presenciais nas Escolas Municipais de Educação Infantil de Campo Grande (EMEIs). O foco do trabalho foi conferir a adoção das medidas de biossegurança e a proteção de funcionários e alunos.

Na EMEI Felipe Sáfadi Alves Nogueira, no Jardim Aeroporto, Beto Avelar destacou como as medidas são cumpridas com à risca e enfatizou o clima de bem estar entre as crianças e as educadoras. “Junto com a diretora Juliana Ribeiro verifiquei que todas as regras de biossegurança estão sendo seguidas. Todas as crianças, educadoras e os trabalhadores envolvidos estão protegidos e mantendo o distanciamento social. O trabalho desenvolvido pela EMEI do Jardim Aeroporto é feito com responsabilidade e muita dedicação, prova disso é o bem estar entre as crianças que voltam ao convívio com as outras colegas com alegria e vontade de aprender”, afirma o vereador Beto Avelar.

Além da diretora Juliana Ribeiro, a ação na EMEI Felipe Sáfadi Alves Nogueira foi acompanhada pela gerente da UBSF Aero-Itália, Ediomar Silveira, e a agente de saúde Perpétua Sousa.

Outro ponto destacado pelo parlamentar são as ações humanizadas desenvolvidas pela direção e as educadoras. “As atividades da EMEI do Jardim Aeroporto são pensadas com carinho e desempenhadas com grande compromisso com a formação do ser humano e o cuidado com as crianças. São servidoras do município que certamente contribuem para um futuro próspero para as 266 crianças atendidas e transformam a EMEI em exemplo para todas as unidades educacionais”, explica Beto Avelar.

Líder do prefeito Marquinhos Trad na Câmara Municipal, Beto Avelar enfatiza que a retomada das atividades escolares e do comércio é uma realidade que deve ser desenvolvida com ações efetivas para proteção com o objetivo de afastar os riscos em relação à pandemia. “Em breve vamos voltar à normalidade plena em todos os setores. A Prefeitura não mediu esforços para que Campo Grande se tornasse nos últimos meses a Capital do Brasil que mais vacinou a população proporcionalmente. Mas, por enquanto, mesmo com o avanço da vacinação, devemos usar máscara, álcool em gel e evitar aglomerações. Somente assim vamos avançar ainda mais”, conclui Beto Avelar.