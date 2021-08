O vereador Beto Avelar (PSD) fiscalizou nesta segunda-feira (02/08) o ginásio Guanandizão, um dos maiores pontos de vacinação contra a COVID-19 em Campo Grande. O local conta com uma estrutura para vacinar cerca de duas mil pessoas diariamente e nas últimas semanas alcançado destaque em razão dos índices de vacinação e imunização.

“Fiquei surpreso com a mobilização que a Prefeitura promove e o empenho dos servidores para vacinar a população. Prova disso é que Campo Grande passou a marca dos 50% de pessoas vacinadas e 35% da população está imunizada com a segunda dose. É a Capital que mais vacinou no Brasil em proporção ao número de habitantes. Isso é resultado do grande trabalho feito pela Prefeitura e a Secretaria de Saúde”, afirma o vereador Beto Avelar.

Membro da Comissão Temporária de Fiscalização Sobre Compra e Aplicação das Vacinas da Câmara Municipal, Beto Avelar destaca que a dinâmica do atendimento no Guanandizão tem sido uma das medidas mais importantes para a população. “Tudo está informatizado para o procedimento de vacinação não demorar e para o maior controle do número de vacinas e doses. A pessoa chega ao Guanandizão, retira uma senha no totem e aguarda a triagem. Depois é imunizada. Um computador indica o tempo médio de espera para cada pessoa e tudo ocorre na maior tranquilidade”, descreve o parlamentar.

O vereador Beto Avelar enfatizou que a visita foi produtiva. Toda fiscalização serve para cobrar do Poder Público quando é necessário e para elogiar quando tudo ocorre adequadamente. O trabalho realizado no Guanandizão é ótimo. Parabéns ao prefeito Marquinhos Trad, ao secretário Dr. José Mauro Pinto de Castro Filho, e a todos os servidores pela eficiência, uso correto da tecnologia e logística ágil para dar mais proteção para a população. Logo voltaremos à normalidade com toda população vacinada”, conclui Beto Avelar.