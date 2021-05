O vereador Beto Avelar (PSD) participou nesta terça-feira (25/05) da solenidade de conclusão da Campanha de Arrecadação de Alimentos desenvolvida pela Câmara de Vereadores, por meio da Escola do Legislativo. Foram arrecadadas 500 cestas básicas que serão doadas para 15 entidades filantrópicas de Campo Grande.

“São quase oito toneladas de alimentos arrecadados pelos vereadores, assessores e toda a Câmara Municipal com apoio da população. Uma corrente de força que vai matar a fome de quem mais precisa neste momento de pandemia”, destaca Beto Avelar.

O vereador Beto Avelar também fez um agradecimento especial a todos os participantes da arrecadação de alimentos. “Muito obrigado aos funcionários da Câmara Municipal, aos parceiros, empresários, apoiadores, instituições e às pessoas que procuraram nosso gabinete para fazer a doação. Todos tiveram um papel fundamental para que a campanha fosse um sucesso e proporcionasse auxílio para a população mais vulnerável de campo Grande”, afirma Beto Avelar.

Os alimentos serão entregues nos próximos dias para 15 entidades escolhidas pela população por votação no site da Câmara. São elas: Projeto Som e Vida; IBISS-CO; Associação de Apoio Social Clínica da Alma; Instituição MAGMA; Centro de Integração da Criança e do Adolescente – CICA; AFIM- Associação Redentorista Filhos de Maria; Associação Amigos de Maria; Ativa/MS; Associação Crianças do Brasil em Campo Grande; Ministério Bíblico da Fé; APAE – Centro de Educação Especial Girassol – CEDEG/APAE; Associação Anandamóyi; Clube de Mães Moreninha III; Associação Lar do Pequeno Assis; e Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande MS – AMA.