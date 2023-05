Beto Avelar reafirma parceria com líderes comunitários em benefício de Campo Grande

O vereador Beto Avelar destacou a participação das lideranças comunitárias nas ações voltadas para o desenvolvimento, a infraestrutura e a entrega de melhorias para a população de Campo Grande.

“São pessoas que trabalham todos os dias pelo bem coletivo e encaminhando as demandas junto aos vereadores, secretários municipais e à prefeita Adriane Lopes com o objetivo de obter melhorias para os bairros e comunidades em todos os cantos de Campo Grande”, explica o vereador Beto Avelar.

“Os líderes comunitários tem fortalecido as ações de nosso mandato indicando soluções para a vida da população, seja na recuperação das vias, na iluminação pública e nos serviços das áreas de saúde, segurança, educação, esporte, entre outros serviços que o líder comunitário acompanha de perto em suas regiões”, diz Beto Avelar.

Líder da prefeita Adriane Lopes na Câmara Municipal, Beto Avelar enfatiza que a Prefeitura estreitou laços com os líderes comunitários e valoriza o trabalho dessas lideranças para melhorar a cidade em todas as áreas. “A proximidade dos comunitários com a população a todo instante permite conhecer as demandas e apresentar as mais variadas situações para a Prefeitura. Com atenção especial, a prefeita Adriane Lopes tem dialogado e construído soluções juntamente com as lideranças e o povo”, enfatiza Beto Avelar.

O vereador Beto Avelar também destaca as reuniões com líderes comunitários que fazem parte da rotina da gestão Adriane Lopes. “A prefeita sempre está com lideranças nos bairros e em seu gabinete. Há também eventos com os conselheiros regionais. E na última semana, durante a comemoração do Dia do Comunitário, mais uma vez a prefeita Adriane Lopes demonstrou gratidão, respeito e a valorização das lideranças comunitárias. São pessoas que estão perto do povo e que juntos da prefeita constroem uma Campo Grande melhor”, conclui o vereador Beto Avelar.