O vereador Beto Avelar (PSD) recebeu da vice-prefeita Adriane Lopes e do diretor presidente da FUNESP – Fundação Municipal de Esportes, Claudinho Serra, uma homenagem pela parceria e contribuição ao Esporte de Campo Grande gerando mais qualidade de vida para a população. A entrega ocorreu durante a solenidade de assinatura do decreto que cria o Fundo Municipal de Esporte e Lazer de Campo Grande e regulamenta a destinação de R$ 1 milhão para projetos.

Líder do prefeito Marquinhos Trad na Câmara Municipal, Beto Avelar agradeceu pela homenagem e destacou que trabalhou pela aprovação do Fundo do Esporte e tem sido um parceiro das ações em benefício do esporte e dos esportistas da Capital.

“Campo Grande está virando a página da história e se tornando referência no Brasil em oportunidades de esporte para toda a população. Defendo essa bandeira porque o esporte é uma semente de esperança para um futuro melhor. Não falo que outro Neymar vai sair dos projetos, mas vamos formar cidadãos ativos na sociedade, longe das drogas e da marginalidade e mais próximo da saúde, da formação e com motivação para crescer”, afirma Beto Avelar.

O vereador destacou que a criação do Fundo Municipal de Esporte e Lazer de Campo Grande vai apoiar entidades, projetos e ações esportivas por meio de parcerias com associações, ligas e federações. “Entre os objetivos estão a reforma e ampliação dos aparelhos comunitários, apoiar atletas e equipes com potencial de representar Campo Grande em competições regionais, nacionais ou internacionais. Além disso, o Fundo pode financiar eventos esportivos e pesquisas científicas de interesse público relativas ao esporte por meio de parcerias com instituições de ensino superior”, declara o vereador Beto Avelar.