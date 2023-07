Beto Avelar ressalta inovação da política habitacional com a prefeita Adriane Lopes

O vereador Beto Avelar destacou nesta semana que a gestão da prefeita Adriane Lopes tem priorizado a população que busca concretizar o sonho da casa própria com arrojadas medidas para a regularização fundiária e o acesso a descontos para o pagamento de dívidas, além da construção de novas moradias. Na última semana, a Câmara Municipal aprovou a construção de 488 novas moradias em Campo Grande, além de outros quatro projetos relativos à habitação.

“A prefeita Adriane Lopes apresentou diversos Projetos de Leis para combater o alto déficit habitacional em Campo Grande ao viabilizar a construção de novas casas e apartamentos, facilitar o pagamento de dívidas e realizar a entrega de escrituras das moradias para os proprietários. Esse é um ponto positivo para a nossa Capital que se aproxima da marca de um milhão de habitantes e já está preparada para uma política habitacional pensada para a população”, explica Beto Avelar.

As 488 novas unidades habitacionais serão construídas nos bairros Nashville (288) e Tiradentes (200). Foi aprovado também o Refis da Habitação, que estabelece descontos de até 90% para regularização de débitos com financiamento de moradias populares e débitos imobiliários ou econômicos como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis), e algumas modalidades de multas.

O vereador Beto Avelar enfatiza também a importância a aprovação do programa CG Sustentável, que tem a finalidade de criar o Banco de Material de Construção Solidário e Sustentável com foco para o reaproveitamento de materiais de construção descartados. O banco vai possibilitar às famílias de baixa renda o acesso aos materiais para construir ou reformar suas casas.

“São ações concretas que colocam o acesso à moradia como uma política prioritária em nossa Capital. A prefeita Adriane Lopes beneficia milhares de famílias com uma habitação de qualidade, com a regularização fundiária ou com a entrega dos títulos. Tudo com transparência e respeito ao dinheiro do contribuinte. Entre os resultados estão o desenvolvimento dos bairros, o fomento ao comércio local e a felicidade do povo ao receber a documentação de regularidade ou as chaves da casa própria”, conclui Beto Avelar que é líder da prefeita Adriane Lopes na Câmara Municipal.