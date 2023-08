Beto Avelar ressalta parceria entre Prefeitura, Governo e bancada federal para grande obra na Duque de Caxias

O vereador Beto Avelar afirma que a gestão da prefeita Adriane Lopes tem se fortalecido institucionalmente e politicamente ao avançar na construção de parcerias voltadas para o bem da população de Campo Grande. Uma das principais demonstrações recentes está no lançamento da obra de recapeamento e recuperação da avenida Duque de Caixas.

“Essa é uma grande obra que conta com apoio do Governo do estado e da bancada federal que trabalha unida para reunir os recursos financeiros necessários para fazer essa grande entrega para a população da região da avenida Duque de Caxias. Vamos em breve contar com um belo cartão postal para quem chega à Capital por essa via. Isso vai representar maior organização do trânsito, segurança para motoristas e pedestres e mais qualidade de vida para a população dessa importante região do Imbirussu”, ressalta o vereador Beto Avelar.

Na solenidade de lançamento da obra na Vila Popular, o vereador Beto Avelar destacou o trabalho unido e a participação da prefeita Adriane Lopes, da senadora Tereza Cristina e do governador Eduardo Riedel. Todos estavam no evento e com participação fundamental para a realização da obra.

Nesta primeira etapa serão efetuados 6,3 km de obras para drenagem, 5,91 km de pavimentação, 12.259 metros de guias e sarjetas, 13.782,13 metros quadrados de calçadas com acessibilidade, além de 3,15 km de ciclovia e sinalização vertical e horizontal. A segunda etapa, serão entregues 3,76 km de drenagem, 1,4 km de pavimentação, 2.948,11 metros de guias e sarjetas, 4.336,72 m² de calçadas com acessibilidade, 1,4 km de ciclovia e sinalização vertical e horizontal.

“Sou morador da região e, juntamente com toda a população, sei o quanto essa obra vai representar um grande desejo da população. Sou ciclista e tenho mais motivação ao saber que essa obra vai garantir mais segurança e estímulo para centenas de praticantes desse esporte após os investimentos para a ciclovia”, conclui Beto Avelar que é líder da prefeita Adriane Lopes.