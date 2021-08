O vereador Beto Avelar (PSD) solicitou a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) a execução de melhorias para a Praça do Papa, na Vila Sobrinho. A medida atende aos pedidos dos moradores da região que frequentam o local e apontam a necessidade da instalação de sanitários.

“A Praça do Papa está na divisa entre os bairros Santo Amaro, Vila Sobrinho, Vila Planalto e Lar dos Trabalhador e se tornou referência na região para a prática de esportes como a caminhada e para os passeios em família. Um grande público frequenta o local e todos solicitam atenção do Poder Público principalmente para a instalação de sanitários. Então levo esse pedido para a SISEP analisar a viabilidade e instalar os banheiros no local apropriado”, destaca Beto Avelar que no início do ano conseguiu a limpeza da Praça por intermédio da SISEP.

A Praça do Papa foi inaugurada em 2007 no local onde o Papa João Paulo II realizou uma missa campal em 1991. Após a missa o local conviveu com o abandono e virou um depósito de entulho. Em 2.000, a Câmara Municipal aprovou uma Lei para dividir o terreno e reservar uma área de 60,2 mil metros quadrados ao Memorial do Papa. A Praça do Papa conta com grande área gramada, uma estátua de 3,60 metros de altura do papa João Paulo II sobre uma base com 1,5 metro de altura. Há também um mural com três metros de altura com a galeria de papas.