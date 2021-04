O vereador Beto Avelar (PSD), líder do prefeito Marquinhos Trad na Câmara Municipal, esteve reunido com o secretário Luís Eduardo Costa, da Semadur – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, para planejar novos projetos em defesa do meio ambiente da Capital.

Na ocasião o vereador conheceu o trabalho da Semadur e os prêmios conquistados pela gestão do prefeito Marquinhos Trad como o título internacional “Cidades Árvore do Mundo”. O prêmio é concedido pela Arbor Day Foundation e reconhece as cidades ao redor do mundo que se comprometeram a cultivar e manter suas florestas urbanas. O título obtido duas vezes seguidas reafirma que Campo Grande compõe uma rede de cidades com conceitos semelhantes que reconhecem a importância das árvores na construção de cidades saudáveis.

Beto Avelar conheceu também as iniciativas para conservação dos solos, dos recursos hídricos e outras ações desenvolvidas pela Semadur. “Conhecer o projetos da Semadur é importante para construir iniciativas para proteção do meio ambiente em sintonia com o trabalho desenvolvido pela Prefeitura. Graças ao secretário Luís Eduardo Costa, pude observar como a Semadur amplia a conservação dos nossos recursos naturais e promove uma política baseada no desenvolvimento sustentável, garantindo que Campo Grande seja um lugar cada vez melhor para se viver. Em breve entraremos em ação com novos projetos para ampliar ainda mais o desenvolvimento sustentável da Capital”, destaca Beto Avelar.