Beto Avelar valoriza a Inclusão de pessoas com deficiência no Poder Público

O vereador Beto Avelar, líder da prefeita Adriane Lopes na Câmara Municipal, participou de uma atividade no CRAS Vila Gaúcha que teve a finalidade de promover a capacitação dos servidores e dos parceiros da unidade diante dos desafios da inclusão de pessoas com deficiência. Com o tema “Inclusão do Servidor com Deficiência Visual” a atividade debateu os principais pontos para o Poder Público ser um ambiente que colabore com o processo de trabalho e atendimento pelos trabalhadores com necessidades especiais.

O evento contou com a palestra do professor doutor em Educação, Cido Costa, que explicou sobre os conceitos envolvendo as pessoas com deficiência, as diferenças entre integração e inclusão e as ferramentas para melhor autonomia das pessoas com deficiência no desenvolvimento de seus trabalhos e a consequente obtenção do êxito nas atividades.

“No CRAS Vila Gaúcha trabalha o Rogério Escobar que é um parceiro há muitos anos. Ele é deficiente visual e foi beneficiário do PROINC. Ele progrediu e foi aprovado no Processo Seletivo e desempenha as funções plenamente. Tenho acompanhado juntamente com a equipe do CRAS para que a estrutura da unidade contribua para as atividades totais do Rogério e principalmente pela inclusão do servidor”, destaca o vereador Beto Avelar.

O parlamentar ressalta que o debate é importante para difundir o conhecimento sobre o assunto e as políticas públicas de inclusão. “Nós temos políticas de inclusão. Agora estamos avançando com a parte prática. E o Rogério é um exemplo dessa prática. Nossa vontade é levar esse exemplo para outros órgãos e ampliar o acesso ao trabalho para várias outras unidades da assistência social, bem como para todas as áreas do Poder Público de atendimento direto à população para demonstrar que é possível trabalhar com êxito com uma equipe e uma estrutura adequada para o trabalho de uma pessoa com deficiência”, conclui Beto Avelar.

Legenda da FOTO: Vereador Beto Avelar e o professor Cido Costa durante orientação sobre como auxiliar um deficiente visual a caminhar pela rua.