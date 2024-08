Beto Pereira apresenta plano robusto para transformar a infraestrutura, transporte e mobilidade de Campo Grande

Campo Grande tem muito a avançar na infraestrutura. É o que afirma Beto Pereira, candidato à Prefeitura pela federação PSDB/CIDADANIA, PL, MDB, SOLIDARIEDADE, PSD, PSB, REPUBLICANOS e PODEMOS. Com o apoio de uma ampla rede de aliados, que inclui o governador Eduardo Riedel e os ex-governadores Reinaldo Azambuja e André Puccinelli, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, Beto aposta na eficiência administrativa como seu principal trunfo.

No centro de suas propostas, a área de infraestrutura, transporte e mobilidade urbana ocupa lugar de destaque. Beto Pereira pretende, em primeiro lugar, avançar no asfaltamento de 300 km de ruas urbanas ainda sem pavimentação, com prioridade para as linhas de ônibus. Além disso, compromete-se a recapear 400 km de vias já deterioradas, visando garantir maior conforto e segurança aos cidadãos que circulam diariamente pela capital sul-mato-grossense.

Ciclovias integradas e mais seguras

A mobilidade urbana também é alvo de atenção especial. O candidato propõe a construção de ciclovias nas principais avenidas e ruas da cidade, com a padronização das calçadas, para melhorar a acessibilidade de pedestres e ciclistas. Além disso, um dos projetos que mais chamam atenção é a conexão entre as ciclovias existentes, criando uma malha cicloviária interligada e contínua, o que, segundo Beto, vai estimular o uso de meios de transporte mais sustentáveis e reduzir a dependência dos veículos automotores.

Soluções definitivas para os alagamentos

Os desafios históricos de Campo Grande, como os frequentes alagamentos durante o período chuvoso, também não foram esquecidos. Beto Pereira estabelecerá um grupo de estudo para definir ações que garantam medidas para a contenção das águas pluviais, buscando uma solução definitiva para os mais de 200 pontos de alagamento que atormentam a cidade. “É preciso adotar uma abordagem técnica e duradoura para um problema que afeta diretamente a qualidade de vida da população”, afirma.

Transporte coletivo eficiente e modernização dos terminais

Outro ponto central do plano de governo é a melhoria do transporte coletivo. Beto promete exigir da concessionária de ônibus a criação de novas linhas e horários mais adequados para atender os trabalhadores, além da renovação da frota com ônibus mais novos e confortáveis. Como parte da reestruturação do sistema, os terminais rodoviários urbanos serão reformados para garantir um ambiente seguro e digno aos usuários, com câmeras de monitoramento e a presença constante da Guarda Municipal.

O projeto de corredores de ônibus, que gerou discussões na atual administração, será revisado. O candidato sugere que a reorganização viária da cidade precisa de uma abordagem mais moderna, com investimentos em tecnologia, como semáforos inteligentes e onda verde, visando aumentar a fluidez do trânsito.

Obra Inacabada Zero e revitalização de vias comerciais

Beto também se compromete a concluir todas as obras inacabadas da cidade, com seu programa “Obra Inacabada Zero”, uma promessa que visa eliminar os transtornos causados por intervenções paralisadas ao longo do tempo. Para além do perímetro urbano, a zona rural também será beneficiada, coma recuperação de 1,2 mil km de estradas vicinais e a manutenção de 85 pontes, que são vitais para o escoamento da produção agrícola.

A revitalização das vias comerciais dos bairros populosos também está entre as prioridades, com obras de recapeamento, iluminação, nova sinalização de trânsito e instalação de câmeras de segurança conectadas à Central da Guarda Municipal. A proposta é levar mais segurança e modernização para áreas estratégicas da cidade.

Trânsito mais seguro e fluido

O trânsito é outra questão que Beto quer atacar com rigor. Além da reformulação das vias principais, ele defende a reorganização da sinalização horizontal e vertical das vias públicas, que hoje se encontra defasada, e a modernização dos corredores comerciais dos bairros.

A Avenida Norte-Sul, uma das principais artérias da cidade, receberia atenção especial, com projetos de recuperação e requalificação, incluindo a extensão da via. Essa obra visa melhorar o fluxo de veículos e garantir a continuidade do desenvolvimento urbano da capital.

Apoio político reforça candidatura

Com uma ampla base política e alianças sólidas com líderes locais e nacionais, Beto Pereira promete trazer para Campo Grande um modelo de gestão eficiente, sustentável e voltado para o bem-estar do cidadão. Seu plano para infraestrutura, transporte e mobilidade é ambicioso e busca solucionar problemas crônicos que a cidade enfrenta há décadas, com um olhar focado no futuro e na qualidade de vida da população.