Beto Pereira assegura apoio do Republicanos para pré-candidatura à Prefeitura em um arco com sete partidos

A pré-candidatura do deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) à prefeitura de Campo Grande fortalece com o apoio do partido Republicanos. Durante um encontro na capital federal, Brasília-DF, Beto foi recebido por Marcos Pereira, deputado federal e presidente nacional dos Republicanos, acompanhado de Betinho, vereador e presidente municipal.

O Republicanos se juntará ao arco de aliança formado por sete partidos em torno do nome de Beto que irá disputar a prefeitura de Campo Grande. À medida que o período de convenções se aproxima, marcado entre 20 de julho e 05 de agosto, o partido Republicanos, atualmente representado por uma cadeira na Câmara Municipal através do vereador Betinho, planeja apresentar uma lista com 30 candidatos a vereador.

Beto manifestou sua gratidão aos partidos aliados pela participação de cada um neste projeto por mudança para Campo Grande.

“Para mim, é motivo de grande honra e orgulho poder liderar um processo tão importante para Campo Grande. Eu entendo que a cidade, as pessoas, têm dentro de si esse sentimento de mudança e que precisam de alguma forma se manifestar. Essa manifestação se expressa nas ruas, numa caminhada, num abraço, num pedido e num aperto de mão. Mas ela vem também através de atos, de gestos, que firmam todo esse processo de parcerias e alianças”, destacou Beto.

Quanto ao apoio a Beto Pereira, Betinho explicou que a decisão resultou de um alinhamento estabelecido entre as lideranças nacional, estadual e municipal do Republicanos. “Nos reunimos em Brasília (DF) com o nosso presidente nacional, o deputado federal Marcos Pereira, que também concordou que essa seria a melhor direção para o nosso grupo em Campo Grande”, esclareceu.

Até o momento, a base do grupo é composta por PSDB/Cidadania, MDB, Solidariedade, Podemos, PSB, Republicanos e PSD. A pré-candidatura de Beto Pereira aguarda oficializar a adesão de mais um partido, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A chapa possui potencial de formar um total de 240 pré-candidatos a vereador, incluindo 16 vereadores atuais que buscam a reeleição.