Beto Pereira assume comando do PSDB na Capital de olho na prefeitura

O deputado federal Beto Pereira (PSDB) assumirá, no dia 2 de setembro, o comando do PSDB em Campo Grande. A data da eleição foi definida em reunião do diretório ontem. A mudança na diretoria tem como foco a eleição do próximo ano, quando Beto será o candidato do PSDB na disputa pela Prefeitura de Campo Grande.

Há alguns meses, havia dúvida sobre quem seria o candidato tucano na Capital, com Beto Pereira concorrendo com Carlos Alberto de Assis. Porém, após encontro da dupla, Beto ficou consolidado como candidato e o novo passo, como presidente do partido na Capital, consolida a pré-candidatura.

Com o partido nas mãos, Beto tem o desafio de trazer novos filiados ao partido, uma missão nada fácil para o PSDB, que tem sempre uma chapa muito pesada de vereadores, com concorrência grande por uma das vagas.

Na última eleição, convencido por Reinaldo Azambuja (PSDB), em troca de um apoio que recebeu na briga pela reeleição, o PSDB acabou apoiando a reeleição de Marquinhos Trad, o que não garantiu muitos vereadores ao partido.

Na atual legislatura o PSDB tem três vereadores: Professor Juari, Ademir Santana e Claudinho Serra (suplente que assumiu com o afastamento de João Rocha para comandar a Secretaria de Governo). A meta é aumentar o número de vereadores, aproveitando que o partido terá candidato próprio.

Este número de vereadores já pode ser ampliado na abertura da janela, no começo do ano. O vereador Silvio Pitu (PSD) já é dado como certo no partido. Também há expectativa para a filiação de Pappy (SDD), Victor Rocha (PP), Willian Maksoud (PTB) e Valdir Gomes (PSD).

