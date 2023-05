O deputado federal Beto Pereira, PSDB, declarou voto a favor do PL das Fakes News, conhecido como projeto da censura.

No grupo de whatsApp Eleições MS, Pereira defendeu a aprovação do projeto. O texto foi colocado na tarde desta terça-feira, 2, na pauta do dia para votação na Câmara dos Deputados.

“Todos nós temos direitos e deveres. Não é possível que as plataformas não tenham regras a serem cumpridas! Assim aprovar um regramento é necessário!”, defendeu Beto Pereira.