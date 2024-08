Beto Pereira define os cinco eixos prioritários para Campo Grande

Focos estão no cidadão, gestão eficiente e desenvolvimento sustentável

Campo Grande está prestes a passar por uma profunda transformação sob o comando de Beto Pereira, que, à frente de uma ampla coalizão partidária, incluindo a Federação PSDB/CIDADANIA, PL, MDB, SOLIDARIEDADE, PSD, PSB, REPUBLICANOS e PODEMOS, estabeleceu cinco eixos prioritários que irão nortear sua administração na prefeitura da capital sul-mato-grossense. A proposta é clara: tornar a cidade um modelo de eficiência administrativa, desenvolvimento sustentável e valorização do cidadão.

O pontapé inicial na campanha para à Prefeitura da capital teve início nesta sexta-feira (16) e Beto traz consigo a experiência acumulada de anos de atuação parlamentar e na gestão pública. O apoio de lideranças emblemáticas de Mato Grosso do Sul, como o governador Eduardo Riedel, os ex-governadores Reinaldo Azambuja e André Puccinelli – além do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) – fortalece ainda mais sua candidatura.

O primeiro e mais fundamental eixo é Pessoas. Para Beto Pereira, a administração pública deve ter como principal foco o cidadão. Este compromisso, que permeia todos os níveis de sua proposta de governo, busca colocar as reais necessidades da população no centro das decisões políticas. Dentro desse eixo, áreas como ‘Saúde, Educação, Infraestrutura, Transporte e Mobilidade, Cultura, Esporte e Lazer, e Segurança’ serão tratadas como pilares para a promoção do bem-estar social. “É nossa obrigação não só resolver os problemas cotidianos da população, mas promover políticas que melhorem efetivamente a qualidade de vida de todos os campo-grandenses”, enfatizou o candidato.

O segundo eixo, intitulado ‘Gestão Administrativa, Orçamentária, Fiscal e Tributária’, visa à recuperação da capacidade de planejamento e execução da administração municipal. Segundo Beto, uma das principais metas é resgatar o poder de investimento da prefeitura, redefinindo prioridades e ajustando o orçamento às necessidades da população. Com foco em Orçamento, Investimento Público, Dívida Pública e na Valorização do Servidor, este eixo busca criar uma gestão mais eficiente e transparente. “Precisamos de uma prefeitura que tenha a capacidade de gastar bem o dinheiro público, investindo no que realmente importa: o atendimento ao cidadão”, afirmou.

O terceiro eixo, ‘Desenvolvimento e Competitividade Empresarial’, traz como objetivo a revitalização econômica de Campo Grande. Pereira pretende reavaliar as políticas econômicas vigentes e implantar um novo Programa de Desenvolvimento Econômico. Com isso, o Núcleo Industrial da cidade será expandido, atraindo novas empresas e gerando milhares de empregos e renda. Áreas como Turismo, Agricultura Familiar, Comércio, Serviços, Agronegócio e Indústria serão prioritárias para a criação de um ambiente favorável ao crescimento econômico. “Queremos uma cidade competitiva, que saiba atrair investimentos e criar oportunidades para todos”, destacou.

No eixo de ‘Inovação e Sustentabilidade’, a proposta de Pereira é integrar políticas inovadoras com uma visão sustentável para o futuro. Este eixo reflete o compromisso com a sustentabilidade ambiental, sempre olhando para as necessidades das futuras gerações. Áreas como Produção Sustentável, Políticas Públicas de Inovação, Políticas Ambientais e Bem-Estar Animal farão parte das diretrizes que buscam equilibrar desenvolvimento e preservação. “Estamos empenhados em construir uma cidade que respeite o meio ambiente, ao mesmo tempo em que promove a inovação e a competitividade”, assegurou o deputado.

Por fim, o eixo ‘Cidadania’ busca garantir que os direitos fundamentais dos cidadãos de Campo Grande sejam assegurados e ampliados. Beto Pereira reforça a importância de promover a Inclusão Social e trabalhar ativamente em políticas para Mulheres, Jovens, Idosos, Pessoas com Deficiência, além de fomentar a Diversidade e a Igualdade Racial. O movimento comunitário e a oferta de moradia digna também serão reforçados nesse contexto. “Não podemos deixar ninguém para trás. Vamos trabalhar para que todos tenham acesso aos seus direitos e possam viver com dignidade”, disse Pereira.

Com esses cinco eixos prioritários, a administração de Beto Pereira promete traçar novos rumos para Campo Grande, alinhando crescimento econômico com sustentabilidade e uma gestão centrada no bem-estar da população. O desafio é grande, mas o arco de alianças que o apoia e a robustez de seu plano indicam que a capital pode estar prestes a entrar em uma nova era de desenvolvimento.