Beto Pereira destaca entrega títulos de propriedades no Conjunto Estrela do Sul

O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) participou da cerimônia de entrega de 159 títulos de propriedade aos residentes do Conjunto Estrela do Sul. Em suas palavras, a iniciativa da Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (Agehab) visa proporcionar justiça social aos moradores que esperavam pela regularização há mais de quatro décadas.

O bairro Estrela do Sul, conhecido por suas extensas quadras, foi fundado em agosto de 1982, inicialmente abrigando 1.450 famílias. Atualmente, com um comércio próspero, o bairro abriga uma população de 13 mil residentes.

Beto destacou o trabalho significativo realizado pela Agehab, que vem intensificando a regularização fundiária em Mato Grosso do Sul, beneficiando mais de 5 mil famílias no último ano. Ele ressaltou que somente em Campo Grande, mais de 2,5 mil famílias foram atendidas.

O parlamentar fez menção à atuação da Câmara Federal na elaboração de um projeto de lei que facilitou o processo de regularização de forma mais eficiente e econômica. Ele também ressaltou a cooperação com a Assembleia Legislativa do Estado e os cartórios, os quais desempenharam um papel fundamental em acelerar o processo de regularização.

Beto Pereira expressou sua preocupação com o tempo que muitas famílias tiveram que esperar pela regularização de suas propriedades, enfatizando que não era correto e nem digno que alguém esperasse tantos anos para se tornar proprietário de sua própria casa.

“Temos que pedir perdão. Não é justo nem digno uma família esperar de 35 a 40 anos para receber o título de sua casa própria. Estamos simplesmente reconhecendo uma dívida. Este é um momento de emancipação; agora, cada um pode afirmar com orgulho que é o legítimo proprietário de sua residência”, afirmou.

Durante a cerimônia, Beto Pereira teve a honra de entregar pessoalmente títulos a dois moradores, Silvia Cristina Corrêa, representando seus pais que residem no bairro desde sua fundação há 42 anos, e Ademir Cândido Vilela, morador há 40 anos.