Beto Pereira garante kits esportivos para 61 escolas da Capital

Com emenda parlamentar do deputado federal Beto Pereira, o Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), realizou nesta segunda-feira (11), em Campo Grande, cerimônia de entrega de kits esportivos às escolas estaduais da Capital que integram o Prodesc (Programa MS Desporto Escolar). O evento foi realizado na Escola Estadual Maria Constança de Barros Machado e contemplou 61 unidades escolares da capital.

Beto destinou à fundação R$ 1,5 milhão para aquisição de kits de materiais esportivos para as escolas da Rede Estadual de Ensino. Para o parlamentar, esse investimento contribui para o desenvolvimento de políticas públicas para o esporte em Mato Grosso do Sul. “A prática esportiva ajuda na formação social de nossas crianças e adolescentes, na socialização, na saúde, em outras diversas áreas da sociedade. Investir em políticas públicas do esporte é investir no futuro de Campo Grande e Mato Grosso do Sul”, disse o deputado.

Para o governador Eduardo Riedel, os equipamentos ajudam para a melhoria da educação do Estado e essa parceria com o parlamentar é fundamental para esses avanços. “Os kits servem para a melhoria da oferta das práticas esportivas nas escolas, que assim, estão cumprindo papel que é fundamental, transformando a vida dos alunos”, e pontua dizendo que “essa transformação vem ocorrendo em Mato Grosso do Sul. É um trabalho construído com diversas mãos”, disse o chefe do Executivo.

Em Campo Grande, 61 escolas foram beneficiadas com a entrega dos kits esportivos. No Estado, são 1.271 projetos aprovados pelo Prodesc, com a participação de 700 professores que atendem aproximadamente 30 mil alunos de 279 escolas de 74 municípios. Ao todo, são 24 modalidades esportivas oferecidas (convencionais e paraolímpicas), individuais e coletivas. Os kits esportivos são compostos por bolas de basquete, vôlei, handebol, futebol e futebol de salão, kit de badminton, kit de tênis de mesa, capacete de ciclismo, sacos para armazenamento de materiais, redes de vôlei, futebol, futsal e basquete, e bolas de borracha para treinamento.

Entre as unidades contempladas, está a Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade, referência no voleibol em Campo Grande. Para Sérgio dos Santos, diretor da unidade, os kits contribuirão para o fortalecimento do esporte e para a permanência dos estudantes nas escolas. “Os projetos atraem o aluno e ele acaba não evadindo. Ele passa a ter a escola cada dia mais como seu ponto de referência, como um lugar que o acolhe, que o recebe e que o trata bem. Os kits esportivos vem para ajudar ainda mais nessa permanência do aluno na escola”, disse o diretor ressaltando ainda que “Eu represento uma comunidade e agradeço, desde já, o deputado Beto Pereira que teve uma sensibilidade ao nos destinar esse recurso”.

Para a atleta do time de vôlei da Escola Estadual Maria Constança Machado, Ana Beatriz Widal, 16 anos, os novos equipamentos vão contribuir no desempenho da equipe. “A nossa escola é muito forte no vôlei e esse material será muito importante. Incentiva a inclusão principalmente daqueles estudantes do tempo integral, que passam o dia na escola e têm a oportunidade de fazer esporte”, disse a aluna.

O Prodesc é coordenado pela Fundesporte junto ao NESP (Núcleo de Esportes) da SED (Secretaria de Estado de Educação) e o programa tem o objetivo de oportunizar a prática esportiva relacionada aos aspectos educacionais e à preparação para a vida em sociedade. O treinamento desportivo é realizado no contraturno das aulas dos estudantes e tem a finalidade de identificar potenciais talentos esportivos entre os alunos-atletas.