Beto Pereira garante R$ 7 milhões para a Saúde de Campo Grande

O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) destinou R$ 4 milhões em emendas parlamentares para quatro importantes instituições de saúde de Campo Grande. Os recursos estão sendo repassados para o Governo do Estado, que fará um convênio com as entidades para a liberação da verba. A emenda é para custeio e manutenção do Hospital São Julião, CER/APAE Campo Grande, Maternidade Cândido Mariano e Associação Juliano Varela. Ao todo, foram mais de R$ 7,2 milhões de repasses para as entidades da Capital. Desse montante, R$ 4 milhões são frutos de emendas parlamentares e R$ 3,2 são repasse do Governo do Estado para o Hospital São Julião.

A assinatura dos convênios foi realizada nesta sexta-feira (4) no auditório da Governadoria e contou com a presença de vereadores de Campo Grande, lideranças comunitárias e de representantes das instituições. Para o parlamentar federal, foi um dia importante para a saúde da cidade e para a população campo-grandense. “Hoje mostramos a união de esforços para melhorar a saúde de Campo Grande. A nossa Capital precisa e merece cuidar bem da nossa gente, com mais saúde de qualidade e menos descaso”, disse Beto.

De acordo com o presidente da Maternidade Cândido Mariano, Daniel Gonçalves de Miranda, que representou as instituições no ato, a assinatura dos convênios tem ajudado na manutenção e na prestação dos serviços das entidades. “O deputado Beto sempre foi um parceiro da maternidade. Ele sempre foi preocupado com a saúde materno infantil, sempre pleiteando a melhoria para que a gente pudesse criar condições de boa assistência. Esse tipo de empenho dos nossos parlamentares têm feito a maternidade crescer e prestar um serviço de qualidade, assim como as demais instituições contempladas hoje”, afirma o presidente.

Do montante repassado, R$ 1 milhão será encaminhado ao Centro Médico e de Reabilitação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande – CER/APAE). O recurso será utilizado para pagamento de pessoal especializado no atendimento. O CER/APAE é uma unidade que atua na reabilitação de pacientes e realiza diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia. É referência para a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência física e intelectual em Mato Grosso do Sul. Ela dispõe de serviço com equipe multiprofissional. São cerca de 200 funcionários que atendem mais de 1300 pacientes por dia.

A Maternidade Cândido Mariano, referência em saúde da mulher e do recém-nascido, também é uma das instituições contempladas. São R$ 1,5 milhão para melhorar e otimizar o atendimento dos serviços prestados pela entidade. Especializado em ginecologia, obstetrícia e neonatologia, a maternidade possui 146 leitos dos quais 26 são leitos de terapia intensiva neonatal e 12 de semi-intensiva. O hospital ainda conta com um centro cirúrgico com 06 salas e Centro Obstétrico com 05 salas.

Com 81 anos de história e realizando 114 mil atendimentos por ano, o Hospital São Julião receberá R$ 500 mil para estruturar as redes de Tecnologia da Informação, proporcionando segurança no serviço de prontuários digitais do paciente do SUS, garantindo a integração e disseminação das informações. Hoje o hospital possui 36 leitos cirúrgicos, 74 leitos clínicos e realiza 70 cirurgias por dia, entre elas, de oftalmologia, cirurgia geral e otorrinolaringologista. Além disso, o São Julião é referência nacional no tratamento da hanseníase.

A Associação Juliano Varela será contemplada com R$ 1 milhão em investimentos que serão usados na manutenção dos atendimentos. A associação tem o objetivo de promover programas para o pleno desenvolvimento das pessoas com síndrome de down, espectro autista e microcefalia, por meio de atendimento médico, ações de inclusão social e educacionais. Atualmente, as duas unidades da entidade em Campo Grande atendem mais de 900 estudantes e com a presença de 108 profissionais.

Para o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, o papel do Beto Pereira foi importante para enxergar as demandas de uma das áreas mais sensíveis de Campo Grande. “É muito importante essa sensibilidade do Beto em relação às principais demandas da sociedade. Todas as instituições são respeitadas, fazem um grande trabalho, chegam onde muitas vezes o poder público não chega com a devida necessidade, e ele mobilizar recursos junto com o Estado para atuar nas entidades é fundamental para o resultado que é o atendimento a população. O deputado Beto vem mostrando essa sensibilidade aqui em Campo Grande”, conclui.